Der Super Mario Bros. Film wird uns heute wohl die heiligen Hallen von Peach präsentieren

Fans fiebern der neuen Verfilmung zu Super Mario entgegen. Nintendo wird heute Abend um 23 Uhr in einer Spezialausgabe von Nintendo Direct wieder Neuigkeiten und einen zweiten Trailer präsentieren.

Mit einem Tweet weist Nintendo darauf hin, dass „keine Spielinformationen“ bei diesem Direct zu erwarten sind. Wohl aber dürfen wir uns voraussichtlich wieder auf Shigeru Miyamoto und vielleicht auch SynchronsprecherInnen freuen.

Die Vorschau lässt erahnen, dass wir nicht weniger als Einblicke in Peachs heilige Hallen bekommen: das Schloss. Ihr findet das Vorschaubild im Großformat auch auf dem Twitter-Account zum Film.

Der Super Mario Bros. Film läuft im April 2022 in den ersten Ländern an. Wie die deutschen Synchronstimmen klingen, das könnt ihr euch in diesem Beitrag anhören. Wer hat das Kinoticket schon fest eingeplant?

Der Livestream um 23 Uhr:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination