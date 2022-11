13 Sentinels: Aegis Rim nennt neue Verkaufszahlen und bleibt auch auf Switch ein Geheimtipp

Heute feiert 13 Sentinels: Aegis Rim von Atlus und Vanillaware den dritten Geburtstag. Aus diesem Grund erreichen uns heute auch aktuelle Verkaufszahlen zum Nischentitel aus Japan – denn das stimmt nach wie vor. Man steht nun bei 800.000 verkauften Einheiten.

Zunächst nur für PlayStation 4 erhältlich, ist 13 Sentinels: Aegis Rim seit April 2022 auch für Nintendo Switch verfügbar. Unser Review lobte den Sci-Fi-Titel nochmals ausdrücklich. Im November 2021 stand man noch bei 500.000 Einheiten, somit sind für Nintendo Switch höchstens 300.000 neue Spielerinnen und Spieler hinzugekommen.

Ob man sich als Nächstes auch noch an eine PC-Umsetzung wagt?

Vanillaware, aus deren Feder auch Odin Sphere und Dragon’s Crown stammen, schaffen in 13 Sentinels: Aegis Rim eine geheimnisvolle Science-Fiction-Saga aus dreizehn ineinander verflochtenen Geschichten. Bringe in einem seitwärts-scrollenden 2D-Abenteuer voller liebevoll gestalteter Umgebungen die Wahrheit ans Licht und nimm es dann in spannenden taktischen Gefechten mit den Kaiju auf. Rüste deine Sentinels mit einem Arsenal von Mecha-Waffen aus und kämpfe um die Zukunft der Menschheit!