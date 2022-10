Super Mario Bros. Film: Hier ist der deutsche Trailer mit den deutschen Synchronsprechern

Bei Nintendo Direct haben wir Chris Pratt als Super Mario und Jack Black als Bowser gehört. Doch natürlich gibt es auch Synchronisationen für die verschiedenen Länder. In Deutschland werden Mario und Bowser auch Deutsch sprechen. Und wie wird das klingen?

Das wissen wir jetzt, denn Universal hat auch den Trailer mit der deutschen Sprachausgabe veröffentlicht. Bowser wird von Tobias Meister gesprochen, der auch die Synchronstimme von Jack Black ist. Super Marios deutsche Stimme ist jene von Leonhard Mahlich – auch er spricht sonst Chris Pratt.

Toad schreiben die Kommentare zum Youtube-Video Dirk Petrick als Sprecher zu. Die meisten Fans sind zufrieden. „Danke, dass ihr keine Influencer als Synchronsprecher genommen habt“, kommentiert ein Nutzer. Wie gefallen euch die deutschen Stimmen?

Am 7. April 2023 geht er in den nordamerikanischen Kinos an den Start. Für Europa gibt es noch keinen genauen Termin. Der Trailer weist einen Kinostart für „demnächst“ aus.

Der deutsche Trailer:

