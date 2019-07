Blue Protocol: Charakter-Erstellung und die Klassen

By

Bandai Namco hat noch vor dem Start des Closed-Alpha-Tests von Blue Protocol bei Twitter die Charakter-Erstellung aus dem Spiel, einen Gameplay-Einblick und Informationen zu den vier spielbaren Klassen veröffentlicht. Der Alpha-Test zum PC-Online-Action-RPG findet vom 26. bis zum 28. Juli statt.

Charakter-Erstellung

Insgesamt vier Beispiele mit dem Charakter-Editor im Einsatz wurden veröffentlicht. Dabei werden je zwei männliche (Beispiel 1, Beispiel 2) und weibliche (Beispiel 3, Beispiel 4) Charaktere erstellt. Grafisch orientiert man sich an Anime-Filmen, so könnt ihr euren Helden nach euren Wünschen gestalten.

Die vier Klassen im Alpha-Test

Gemeinsam mit Freunden könnt ihr euch mit diversen Klassen und Waffen in den Kampf gegen Monster stürzen. Folgende vier Klassen sind im Alpha-Test spielbar:

Aegis Fighter

Der Kämpfer mit Schwert und Schild für den Nahkampf. Er hat eine ausgewogene Offensive und Defensive. Den Aegis Fighter seht ihr in diesem Video in Aktion.

Twin Striker

Auch er ist an vorderster Front anzutreffen und schwingt zwei Äxte. Eine heldenhafte Klasse mit starken Fähigkeiten.

Blast Archer

Der Bogenschütze, welcher aus der Distanz seine Pfeile verschießt. Er kann die Schwachpunkte der Gegner gezielt aus der Ferne anvisieren.

Spellcaster

Er verwendet Engram, um mit seinem Stab aus der Distanz anzugreifen. Er beherrscht die Elemente Feuer, Eis und Elektrizität, welche er in schneller Folge einsetzt.

Geschichte

Der Planet Regnus wurde einst von einer Götterrasse beherrscht, alles gedieh durch das mystische Licht Engram. Sogar die Macht der Zeit konnte genutzt werden. Die Götter, Bapharia genannt, sind nun aber in die Himmel gestiegen und Jahrtausende später bleiben nur ihre Ruinen, Schätze und ein dunkles Geheimnis übrig. Die Ära der Menschen bricht an. Beginne deine Reise in diesem verlorenen Paradies und enthülle die Wahrheit, erkunde die Ruinen der Bapharia.

Ein neues Kapitel in der Geschichte von Regnus wird aufgeschlagen. Kämpfe um das Schicksal des Planeten… denn die Zivilisation ist in Gefahr durch eine Bestie.

