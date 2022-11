The Game Awards: Pokémon und Co. ohne Chance auf Nominierung – das Dilemma mit den Fristen

Gematsu-Journalist Sal Romano hat die Verfahrensweise der Nominierungen von The Game Awards offen kritisiert. Demnach müssten die Macher um Geoff Keighley in Zukunft den Stichtag der Nominierungen optimieren. Die Nominierten werden von einer Reihe von Medienvertretern gewählt, natürlich einige Zeit bevor die Nominierungen überhaupt bekannt gegeben werden.

Dabei dürfen nur Spiele nominiert werden, die bis zum Stichtag am 18. November 2022 erschienen sind. Das trifft auf Spiele wie Pokémon Karmesin und Purpur oder auch das hochgelobte Pentiment (erscheint heute) zu. Doch um Spiele zu nominieren, muss man sie natürlich auch gespielt haben. Romano führt an, dass das bei Pokémon Karmesin und Purpur beispielsweise noch nicht der Fall gewesen sein kann.

Bei anderen Spielen, die kurz vor der Deadline erschienen sind, hingegen schon. God of War Ragnarök ist bereits erschienen, natürlich. Aber die Frist zur Abgabe der Nominierungen war deutlich knapper als die für die Veröffentlichung der Spiele. Journalisten hatten zu dieser Zeit ihre Finger und Augen aber schon im Spiel. Zum Glück!

Pokémon Karmesin und Purpur hätten jedoch laut Romano keine Chance auf eine Nominierung und wären vor allem aufgrund des Stichtags auch für das kommende Jahr ausgeschlossen, weil sie noch am 18. November 2022 erschienen sind. Die Regeln sagen dazu:

Games eligible for The Game Awards this year must be available for public consumption on or before Friday, November 18, 2022 at 9pm PT. Titles that are released after this date will be eligible for The Game Awards ceremony in 2023. (Similarly, games that were released on or after November 20, 2021 are first eligible for this year’s awards).