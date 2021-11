13 Sentinels: Aegis Rim erscheint für Nintendo Switch und bekommt die nächste Chance

Das ziemlich gute (sagt unser Test und sagt eine Nominierung für The Game Awards 2020) 13 Sentinels: Aegis Rim wird im kommenden Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Das gab Atlus heute während eines Livestreams zum zweiten Geburtstag des Spiels bekannt.

Die Veröffentlichung ist am 14. April 2022 in Japan und schon am 12. April 2022 im Westen geplant. Eine physische Version wird es in Japan geben. Über eine Handelsversion im Westen ist aktuell noch nichts bekannt.

Neues Publikum, nächste Chance

13 Sentinels: Aegis Rim kam über seinen Status als Geheimtipp auch trotz der prestigeträchtigen Nominierung bei The Game Awards 2020 nicht hinaus. Das mag auch an der nicht optimalen PR von Sega und Atlus gelegen haben. Aber auch daran, dass die Handelsversion schlicht kaum zugänglich war.

Atlus hat im Rahmen der Ankündigung auch aktuelle Verkaufszahlen genannt. Das Spiel steht bei weltweit 500.000 ausgelieferten und digital verkauften Einheiten. Etwa die Hälfte davon entfällt allerdings auf Japan. Für einen Nischentitel beachtlich, aber besonders im Westen wäre mehr drin gewesen.

Vanillaware, aus deren Feder auch Odin Sphere und Dragon’s Crown stammen, schaffen in 13 Sentinels: Aegis Rim eine geheimnisvolle Science-Fiction-Saga aus dreizehn ineinander verflochtenen Geschichten. Bringe in einem seitwärts-scrollenden 2D-Abenteuer voller liebevoll gestalteter Umgebungen die Wahrheit ans Licht und nimm es dann in spannenden taktischen Gefechten mit den Kaiju auf. Rüste deine Sentinels mit einem Arsenal von Mecha-Waffen aus und kämpfe um die Zukunft der Menschheit!

Man kann nur hoffen, dass sich doch noch der ein oder andere für einen Kauf entscheidet. Die neue Nintendo-Switch-Version könnte da natürlich helfen. Das Spiel bietet auch deutsche Texte.

