Guns Undarkness: Persona-Komponist beendet Kickstarter-Kampagne mehr als erfolgreich

Die Kickstarter-Kampagne zu Guns Undarkness ist erfolgreich beendet. Am Ende hat Shoji Meguro stolze 2.000 UnterstützerInnen gefunden, die insgesamt 19.247.775 ¥ besteuern. Das sind umgerechnet etwa 133.000 Euro.



Damit erreichte Guns Undarkness auch das letzte Stretch-Goal für eine Konsolen-Umsetzung. Das Ziel dafür stand ursprünglich bei 125.000 Euro. Die Macher hatten es kurz vor Kampagnen-Ende auf nur 110.000 Euro gesenkt, ein ziemlich unüblicher Move.

„Ich weiß, dass viele Leute dieses Spiel auf der Konsole erwartet haben, und obwohl wir das Stretch Goal noch nicht erreicht haben, habe ich mich mit dem Portierungsteam zusammengesetzt. Die große Unterstützung für das Projekt hat sie davon überzeugt, ihren Preis zu senken, damit ich diesen Traum zu einem vernünftigen Preis verwirklichen kann“, so Meguro vorab.

Am Ende hätte man auch das ursprüngliche Stretch-Goal erreicht. Jetzt kann Guns Undarkness zu Ende entwickelt werden. Im Dezember 2023 soll es dann erscheinen, so ist derzeit der Plan.

Das erwartet euch mit Guns Undarkness

Bei Guns Undarkness handelt es sich um ein Stealth-RPG, welches in einer dystopischen Zukunft spielt. Das Gameplay besteht neben Schleicheinlagen auch aus rundenbasiertem Kampf. Allerdings kann man die Gegner überraschen, wenn man unentdeckt bleibt. Gekämpft wird mit Schusswaffen, welche weiterentwickelt werden können.

Das Projekt wird vom ehemaligen Persona-Komponist Shoji Meguro geleitet, der mit Kodansha Game Creators Lab am Spiel arbeitet. Mit dem russischen Illustrator Ilya Kuvshinov (Ghost in the Shell: SAC_2045) und dem japanischen Rapper Lotus Juice hat er bunte Namen beisammen.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: Guns Undarkness, Kodansha, MegaRock