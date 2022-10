Deutsche Verkaufscharts: NieR Automata kommt portabel gut an, aber FIFA 23 dominiert

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts verdrängt FIFA 23 in den Switch-Rankings in der zweiten Woche in Folge Splatoon 3. FIFA 23 – Legacy Edition wohlgemerkt. Ein FIFA also auf dem Stand eines alten Spiels. Aus welchem Jahr, was weiß man schon gar nicht mehr.

Darüber hinaus holt FIFA 23 natürlich weitere Kronen. Abermals holt man fünf Spitzenpositionen. Neben Nintendo Switch reicht es für FIFA 23 auch auf PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series für Rang 1.

Nur ein Neuzugang schafft es in die Nennungen. NieR Automata: End of YoRHa Edition gelingt in den Switch-Rankings der Einstieg auf Platz 6. Immerhin, für eine Portierung wohl ehrenwert.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames