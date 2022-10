Lebensgroße Figur von Link aus Zelda: Tears of the Kingdom gibt interessante Hinweise

An diesem Wochenende findet in Japan die Nintendo Live statt, eine kleine Hausmesse mit Turnieren, Präsentationen, Diskussionsrunden und natürlich Spielen. Die Veranstaltung findet im Tokyo Big Sight statt und dort könnt ihr auch auf eine riesige Link-Figur stoßen.

Die Figur ist lebensgroß und zeigt den Link, wie wir ihn in Zelda: Tears of the Kingdom kennenlernen werden, in ganzer Pracht. Das ist interessant, denn man kann natürlich einige Details ablesen. Game Watch hat die Bilder veröffentlicht.

Wir sehen Links wehenden Umhang. Seine umfangreiche Ausrüstung, aber vor allem auch seinen Arm. Er ist zentrales Element der Figur und wohl auch zentrales Element im Spiel.

Links Arm dürfte sowohl in der Story von Zelda: Tears of the Kingdom, als auch spielerisch eine große Rolle spielen. Sein Arm scheint Link dabei oft weh zu tun, aber offensichtlich ermöglicht er auch neue Mechaniken.

Das Masterschwert?

Wir sehen aber auch Links Schwert und es ist offenbar das Masterschwert. Startet Link gleich zu Beginn mit dem mächtigen Schwert? Zur Story von Breath of the Wild würde es natürlich passen. Doch wir kennen auch eine Szene aus einem Trailer zu Tears of the Kingdom, die ein zerstörtes Masterschwert zeigt.

Das ist natürlich einigermaßen amüsant im Kontext eines der am meisten kritisierten „Features“ von Breath of the Wild, nämlich den zerstörbaren Waffen. Jetzt also auch noch das Masterschwert?

Seit einigen Tagen hat Zelda: Tears of the Kingdom mit dem 12. Mai 2023 endlich einen konkreten Veröffentlichungstermin. Die Präsentation bei Nintendo Direct wäre dabei fast geplatzt – nur wenige Tage zuvor war die Queen gestorben und der noch unbekannte Untertitel des Spiels brachte ein ungutes Gefühl.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo