Pokémon meets Splatoon: Die T-Shirts zum Splatfest wird es auch zu kaufen geben

Gestern stellte Nintendo das Thema für das nächste Splatoon-Splatfest vor. Am Wochenende des 12. November werden ihr euch ein für alle Mal entscheiden müssen. Pflanze, Wasser oder Feuer?

Damit entscheidet ihr euch, welcher euer Lieblings-Starter ist. Das Splatfest findet auch im Hinblick auf die nahende Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur am 18. November statt.

Bei den Splatfesten streift ihr euch stets das T-Shirt eures Teams über. Und wo Pokémon ist, da ist auch Merchandise. Die T-Shirts vom Pokémon-Splatfest wird es deshalb auch tatsächlich physisch geben. Sie zeigen die Starter Felori, Krokel oder Kwaks.

Wie Serebii berichtet, werden die T-Shorts in Japan auf der Website von Pokémon Center erhältlich sein. In den USA ist ein Verkauf im Nintendo Store in New York geplant. Weitere Bezugsmöglichkeiten sind noch nicht bekannt.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak