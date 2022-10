Deutsche Verkaufscharts: Mario, Batgirl, Amicia und Hugo räumen die Charts auf

Mario + Rabbids: Sparks of Hope springt aus dem Stand an die Spitze der Switch-Rankings im deutschen Handel. Da bleibt Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe in dieser Woche nur der zweite Platz, gefolgt von Splatoon 3.

Der zweite starke Neueinsteiger ist Gotham Knights. Trotz mittelmäßiger Besprechungen können Batgirl, Nightwing und Co. den ersten Platz auf Xbox Series mit der Special Edition erobern. Weil GfK Entertainment die Veröffentlichungen einzeln zählt, landet die Standard Edition in den Xbox-Series-Charts auf Rang 4.

Dies ist gleichzeitig auch der höchste Rang, den Gotham Knights auf PS5 erreicht. Dort gibt Gran Turismo 7 nochmal richtig Gas und fährt auf den ersten Platz vor. A Plague Tale: Requiem steigt hier neu auf Platz 2 ein. Die Fortsetzung holt in den Xbox-Series-Rankings zudem Bronze.

FIFA 23 bleibt übrigens plattformübergreifend das erfolgreichste Videospiel in der vergangenen Woche. Für die einzelnen Hitlisten reicht es aber nur noch Last-Gen für ganz oben. Platz 1 in den PS4- und Xbox-One-Charts, jeweils vor GTA V Premium Edition.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft