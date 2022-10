Bayonetta 3: Hideki Kamiya fühlt sich „Nintendo für immer zu Dank verpflichtet“

In einem Interview mit der japanischen Famitsu, das NintendoEverything in Auszügen übersetzt hat, sprachen Hideki Kamiya und Nintendo-Producer Makoto Okazaki über die Anfänge von Bayonetta 3.

Kamiya erklärte dabei, dass die ersten Arbeiten an Bayonetta 3 unmittelbar nach dem Abbruch von Scalebound begannen. „Was den zeitlichen Rahmen betrifft, so wurde das Projekt, an dem wir arbeiteten, Scalebound, gerade eingestellt. Wir beschlossen, mit der Arbeit an Bayonetta 3 zu beginnen, einem Spiel, das die Fans wollten und das ich auch machen wollte“, so Kamiya.

Der erste Vorschlag, die ersten Konzepte und Entwürfe hätten nichts gekostet. Später begann man mit einem ersten Prototyp, Zuarbeiten von Yusuke Miyata und anderen sowie neuen Charakter-Designs von Mari Shimazaki.

Okazaki erklärte, dass man bei Nintendo zu dieser Zeit schon Pläne für Remaster der ersten beiden Spiele für Nintendo Switch hatte. Insofern passten die Ideen von PlatinumGames zu Bayonetta 3 wohl ganz gut. Kamiya ergänzt, dass Nintendo die Pläne „optimistisch“ in Erwägung zog.

„Danach erhielten wir eine leidenschaftliche Videobotschaft von Mr. Kamiya über dieses Spiel. Ich persönlich denke, das war der letzte Anstoß, der dieses Spiel Wirklichkeit werden ließ“, sagt Nintendo-Producer Makoto Okazaki.

Kamiya räumt ein, dass die Idee zum Video von Atsushi Inaba kam. „Er sagte, er wolle die Leidenschaft des Schöpfers direkt zeigen. Ich sagte bereits, dass ich an Bayonetta 2 fast gar nicht beteiligt war, aber ich habe die Geschichte geschrieben […]. Da ich sah, dass es gut ankam, wollte ich die Welt für die Fans noch weiter ausbauen und mich selbst herausfordern“, so Kamiya.

„Deshalb war ich wirklich froh, dass wir das dritte Spiel machen konnten. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich Nintendo für immer zu Dank verpflichtet bin“, erzählt Hideki Kamiya abschließend.

Inzwischen ist Bayonetta 3 erhältlich und erhielt von der Presse viele Lobpreisungen. Eine Kontroverse um die ehemalige Bayonetta-Synchronsprecherin Hellena Taylor gab Bayonetta 3 vorab erhebliche Aufmerksamkeit in den Medien.

