Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint wohl schon im Oktober für PCs

Alles ganz schick für PlayStation-Fans. Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für PlayStation 5 möbelt Nathan Drakes grandioses Abenteuer nochmal richtig auf. Ganz nett für die Fans.

Seit Januar ist die Sammlung jetzt für PS5 erhältlich und bei Sony scharrt man schon mit den Hufen. Denn eigentlich ist die große Kohle mit den Remastern natürlich auf PCs zu holen. Aus Pietätsgründen erfolgt die Veröffentlichung dieser Neuauflagen aber immer erstmal nur für PlayStation.

Jetzt ist die Veröffentlichung für PCs ist nicht mehr fern, glaubt man der Vorabinfo des Epic Games Stores. Dort listete man die Uncharted: Legacy of Thieves Collection jetzt kurzzeitig für den 19. Oktober, bevor man den Termin wieder entfernte. Die Sammlung wird darüber hinaus auch für PC-Steam erscheinen.

Schuldigkeit auf PlayStation-Geräten getan

Wie schon die bisherigen Portierungen hat auch Uncharted seine Schuldigkeit auf PlayStation getan. Bei Steam und im Epic Games Store steht die Neuauflage zum Vollpreis für eine Zielgruppe zur Verfügung, der die Spiele bisher verwehrt blieben.

Mit PlayStation Now kann man schon lange PlayStation-Exklusivspiele auf PCs spielen, auch wenn man dabei natürlich einigermaßen im PlayStation-Kosmos bleibt. Die Veröffentlichungen für PCs werden sich fortsetzen. Das verriet Sony-Präsident und CEO Jim Ryan im Interview mit GQ, übersetzt von Eurogamer, schon vor einiger Zeit.

Es bestünde demnach die Möglichkeit, großartige Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. So könne man die Wirtschaftlichkeit fördern in Zeiten, in denen Spiele-Entwicklung immer teurer wird. Die SIE Worldwide Studios holten sich für diese Arbeit perspektivisch vor einiger Zeit auch PC-Port-Spezialist Nixxes Software ins Boot.

