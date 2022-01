Uncharted: Legacy of Thieves Collection feiert anstehende Veröffentlichung mit neuem Trailer

Am 28. Januar erscheint nicht nur Pokémon-Legenden: Arceus, sondern auch Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Beide dürften sich gut verkaufen und sich dennoch kaum in die Quere kommen.

Entwicklerstudio Naughty Dog feiert die anstehende Veröffentlichung der Sammlung für PS5 schon jetzt mit einem Launchtrailer, der die Lieblingsmomente der Entwickler in beiden Spielen festhält. Im PlayStation Blog geht man dazu noch ein bisschen auf die Neuerungen ein.

Die Sammlung Legacy of Thieves Collection enthält die beiden Action-Adventure Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy und wird auch physisch erscheinen.

Im Laufe des Jahres – vermutlich nicht allzu fern von der PS5-Veröffentlichung – soll auch die Veröffentlichung für PCs erfolgen. Daraus macht Sony sogar auf dem PlayStation-Kanal kein Geheimnis. Immerhin hat man nun auch ein eigenes PC-Label.

Für Spieler, die Uncharted 4: A Thief‘s End, Uncharted: The Lost Legacy oder das Digital Bundle mit beiden Titeln besitzen, gibt es die Möglichkeit, bei Veröffentlichung ein kostenpflichtiges Upgrade auf die digitale Version der Uncharted: Legacy of Thieves Collection durchzuführen.

Der Launchtrailer zu Legacy of Thieves

