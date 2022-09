Shawn Layden hat bei Tencent eine neue Aufgabe gefunden

Shawn Layden kennt ihr vermutlich von seiner Zeit bei Sony. Er war dort als Präsident und CEO von SIE America tätig, bis er das Unternehmen im Herbst 2019 verließ. Nun hat sich Shawn Layden bei LinkedIn gemeldet und verkündet, dass er nun als Strategic Advisor bei Tencent Games arbeitet.

„In dieser neuen Rolle hoffe ich, das Team von Tencent bei der Vertiefung seiner Aktivitäten und seines Engagements in der Branche, der ich den größten Teil meiner Karriere gewidmet habe, beraten, unterstützen und begleiten zu können,“ so Layden in seiner Ankündigung.

via Gematsu, Bildmaterial: Code: To Jin Yong, Tencent, LightSpeed Studios