Kojima Productions deutet mit mysteriöser Website wohl das nächste Spiel an

Mit einer mysteriösen Website deutet Kojima Productions mutmaßlich das nächste Spiele-Projekt an. Die Website bietet bisher nicht mehr als das schattige Foto einer Frau, fast schon nur eine Silhouette. Dazu gibt es die Worte „Who Am I?“.

Per Klick können BesucherInnen das Foto in sozialen Netzwerken teilen. Geoff Keighley, ein guter Freund von Hideo Kojima, hat das getan. Fans glauben deshalb natürlich an eine Enthüllung des Projekts bei The Game Awards im Dezember.

Die porträtierte Frau hingegen scheint kein Geheimnis mehr zu sein: Fans haben sie als Elle Fanning ausgemacht. Es wäre keine Überraschung, wenn auch im nächsten Kojima-Spiel reale SchauspielerInnen eine wichtige Rolle spielen.

Offiziell ist bisher nur, dass Kojima Productions gemeinsam mit Xbox an einem Spiel arbeitet, das Kojima „schon immer machen wollte“. Doch dieses Spiel scheint noch fern. Nicht offiziell, aber mehr oder weniger „herauskristallisiert“ haben sich Overdose und eine Fortsetzung zu Death Stranding.

Bildmaterial: Kojima Productions