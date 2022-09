Dass Hollow Knight: Silksong nach langer Abstinenz im Juni 2022 ausgerechnet bei einem Xbox Showcase wieder auftauchte, das war eine kleine Überraschung. Damit einhergehend gab es natürlich auch die Ankündigung für Xbox-Konsolen. Bis dato war das Spiel nur für PCs und Nintendo Switch geplant.

In der Tokyo-Game-Show-Woche gibt es jetzt noch eine weitere, neue Plattform: PlayStation. Hollow Knight: Silksong wird auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen, wenn es denn erscheint. Und that’s it. That’s the news. Mehr Details gibt es auch heute nicht.

Das Spiel, welches vom Entwicklerstudio Team Cherry entwickelt wird, war einst als DLC geplant. Nach und nach entwickelte sich der Titel jedoch als vollwertige Fortsetzung. In dieser übernehmt ihr die Rolle von Hornet, welche sich durch das unbekannte Königreich Pharloom kämpfen muss.

Bereits 2019 hatten wir die Gelegenheit, eine Demo zu Silksong anzuspielen.

Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry