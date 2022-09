Hoffentlich Yakuza 8: Ryu Ga Gotoku Studio hält RGG Summit 2022 schon in wenigen Tagen ab

Heute habt ihr die Mittagspause hoffentlich nicht für das kleine Spezial-Programm von Sega mit dem Ryu Ga Gotoku Studio verlängert. Der „Sneak-Peek“ von Director Masayoshi Yokoyama war ernüchternd. Wer auf Yakuza 8 oder eine andere Neuankündigung hoffte, wurde enttäuscht.

Allerdings nutzte man die Show zur Ankündigung der nächsten, diesmal hoffentlich ertragreicheren Show. Sega und Ryu Ga Gotoku Studio werden am 14. September um 12 Uhr deutscher Zeit, also zum Start in die Tokyo Game Show 2022, die „RGG Summit 2022: Ryu Ga Gotoku Studio New Title Presentation“ abhalten. Ihr könnt die Show bei YouTube verfolgen.

Hier steckt das Versprechen schon im Namen. Insbesondere auf Yakuza 8 freuen sich Fans. Vor allem, weil erste kleine Einblicke bereits bei YouTube aufgetaucht waren. Allerdings entsteht bei Ryu Ga Gotoku Studio auch eine neue IP.

