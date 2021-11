Das japanische Ryu Ga Gotoku Studio arbeitet an einer neuen IP

Durch das japanische Ryu Ga Gotoku Studio ging kürzlich eine Schockwelle. Das hat nichts mit der Veröffentlichung von Lost Judgment zu tun – diese ist nämlich gelungen –, sondern mit den Abgängen von Toshihiro Nagoshi und Daisuke Sato.

Neuer Studio-Chef ist der langjährige Yakuza-Producer Masayoshi Yokoyama, er gehörte bereits mit Nagoshi und Sato zum einflussreichsten Trio des Studios.

Eine neue IP und die Fortsetzung von Yakuza

Man bricht nun zu neuen Ufern auf, wie Yokoyama in einem Interview mit der Famitsu verrät. Neben Yakuza und Judgment arbeitet man derzeit auch an einer neuen IP. Die Restrukturierung sei eine Chance für Wandel. Ohne einen Schock wie die Abgänge von Nagoshi und Sato sei Wandel in einer Organisation mit über 300 Angestellten schwierig, so Yokoyama.

Eine Fortsetzung zu Yakuza: Like a Dragon befindet sich ebenfalls schon in Entwicklung, das bestätigte man unlängst. Neu bestätigte Yokoyama, dass Ichiban Kasuga der Protagonist bleiben wird und dass die Fortsetzung zu Yakuza: Like a Dragon mehrere Jahre später spielen wird.

In einem anderen Interview verrieten die Macher zuletzt, dass es auch denkbar sei, dass die Yakuza-Serie Japan hinter sich lassen könnte und ihre Charaktere in Zukunft neue Länder und Gegenden erkunden.

Zudem soll es auch mit Judgment weitergehen, hier gibt es aber noch nichts Konkretes. Laut Meldungen gibt es aber rechtliche Probleme. Yokoyama schaffte diesbezüglich jedoch keine Klarheit.

via Siliconera, Bildmaterial: Ryu Ga Gotoku Studio