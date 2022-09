Pokémon Schwert und Schild: Neue Geheimcodes bringen euch gleich drei Mysteriöse Pokémon

Eine neue Verteilaktion für Pokémon Schwert und Schild wird euch in Kürze hier bei uns in Europa gleich drei Mysteriöse Pokémon auf einen Schlag bescheren. Die Aktion soll am morgigen 9. September beginnen und bis zum 30. September 2022 laufen, wie Serebii berichtet.

Die Verteilaktion dient zur Feier der Veröffentlichung der neuen Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Verlorener Ursprung. Diesmal gibt es den Code nicht über die sozialen Medien für jeden, sondern nur bei teilnehmenden Händlern. In Großbritannien ist das beispielsweise GAME, während Fans in Frankreich Micromania besuchen müssen.

Wo ihr die Codes in Deutschland erhaltet, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch unbekannt. Die Verteilaktion ist für Deutschland noch nicht angekündigt. Es besteht die Chance, dass hierzulande wieder GameStop einspringt. Die dortige Pokémon-Hubseite* bietet aber noch keinerlei solche Informationen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Spätestens morgen sollte das feststehen.

Welche Pokémon erwarten euch? Genesect gibt es seit der fünften Spielegeneration und es ist ein Mysteriöses Pokémon der Typen Käfer und Stahl. Eine Hauptrolle spielte es im 16. Pokémon-Film.

Mit Volcanion erwartet euch ein Mysteriöses Pokémon der sechsten Spielegeneration. Auch Volcanion hatte schon einen prominenten Auftritt in einem Pokémon-Streifen, nämlich in „Volcanion und das mechanische Wunderwerk“.

Und schließlich ist da noch Marshadow, ein Mysteriöses Pokémon vom Typ Kampf und Geist, es existiert seit der siebten Spielegeneration. Ein geheimnisvolles Pokémon, das über die Fähigkeit verfügt, mit Schatten zu verschmelzen.

Eine gute Gelegenheit, euren Pokédex zu vervollständigen!

Bildmaterial: Serebii, Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak