Der Trunks-DLC zu Dragon Ball Z: Kakarot erscheint noch im Juni

Bandai Namco hat die Veröffentlichung des dritten DLC zu Dragon Ball Z: Kakarot auf den 11. Juni 2021 festgelegt. SpielerInnen können dann in „Trunks: Krieger der Hoffnung“ und dessen Hintergrundgeschichte eintauchen.

Dieser zusätzliche Inhalt wird die Geschichte einer alternativen Welt schildern, in der Son-Goku seiner Herzkrankheit erlegen ist und in der die meisten Verteidiger der Erde den Cyborgs zum Opfer gefallen sind. In dieser Welt, die in Angst und Chaos lebt, könnte Trunks die allerletzte Hoffnung sein.