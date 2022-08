Tactics Ogre: Reborn: Details über Tarotkarten, Spielfluss und eure Entscheidungen

Von Square Enix gibt es neue Details zu Tactics Ogre: Reborn, die euch mehr über die Tarotkarten und den Spielfluss erzählen. Außerdem werdet ihr lesen, welche Auswirkungen eure Entscheidungen über den Handlungsverlauf haben.

Tarotkarten werden traditionell in der Wahrsagerei verwendet. Aber sie sind auch eng mit der Orge-Battle-Serie verbunden und spielen in Tactics Ogre: Reborn eine wichtige Rolle während der Charaktererstellung. Ihr wählt für den Protagonisten Denam ein Geburtsdatum aus. Im Anschluss werden Fragen der 22 Tarotkarten gestellt. Je nach den getroffenen Antworten werden Denams anfängliche Statuswerte anders ausfallen.

Das Elementarsystem

Auch das Elementarsystem aus dem ursprünglichen Tactics Ogre wird in Tactics Ogre: Reborn eine Wiederbelebung erfahren. Zu den acht Elementen gehören Feuer, Wasser, Wind, Erde, Dunkelheit, Licht, Blitz und Eis. Der letzte Teil der Charaktererstellung bestimmt Denams zugehöriges Element und infolgedessen wird ein bestimmter Schutzgott über ihn wachen.

Die Elemente beeinflussen ebenfalls das Kampfsystem. Stimmt das Element einer Kampfeinheit mit der entsprechenden Magie oder der Waffe überein, vergrößert sich der angerichtete Schaden. Weiterhin kann man taktisch die Schwäche der Gegner ausnutzen, wenn sein Element dem eigenen unterlegen ist.

Zu den möglichen Schutzgöttern gehören Xoshonell (Feuer), Greuza (Wasser), Hahnela (Wind), Vaasa (Erde), Nestharot (Blitz), Lyuneram (Eis), Ishtar (Licht) und Ashmedai (Dunkelheit).

Mehrere Enden

Tactics Ogre: Reborn bietet eine verzweigte Geschichte mit mehreren Enden, wobei die Entwicklung der Handlung sowie deren Abschluss von euren Entscheidungen abhängig ist. Die Geschichte entfaltet sich aus der Perspektive des Helden Denam. Er beeinflusst die Schicksale anderer Menschen und je nach den ausgewählten Optionen in einem Dialog werden aus Freunde erbitterte Feinde oder es können ganz neue Charaktere in einem Handlungsstrang auftauchen.

Denam führt in den Schlachten weitere Kämpfer an, die als Einheit bezeichnet werden und ihn mit ihren jeweiligen Klassenfähigkeiten unterstützen. Nimmt eine Einheit an einem Gefecht teil, bekommt sie im Anschluss Erfahrungspunkte, wodurch ihre Stufe steigen kann, sodass neue Fertigkeiten erlernt werden können. Kommt es auf der Weltkarte zu einem Kontakt mit einer feindlichen Gruppe, wechselt das Spiel in den Kampfmodus. Zu Beginn bestimmt ihr die Einheiten, die sich an dem folgenden Gefecht beteiligen sollen.

Tactics Ogre: Reborn arbeitet nicht mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Stattdessen agiert jede Einheit in der Reihenfolge, die durch den RT-Wert bestimmt wird. Erreicht dieser Wert 0, ist die Einheit am Zug. Der Wert wird durch das Gewicht der Ausrüstung, der ausgewählten Klasse sowie durch die durchgeführte Aktion bestimmt. Somit kann sich die Reihenfolge während einer Schlacht ändern, was dem Spiel Realismus verleihen soll.

Am 11. November 2022 erscheint Tactics Ogre: Reborn für PlayStation, Nintendo Switch und PCs. Die Amazon-exklusive Steelbook Edition ist leider ausverkauft, aber ihr könnt euch auch die Standardversion* vorbestellen.

via Gematsu, Bildmaterial: Tactics Ogre: Reborn, Square Enix