Steam Deck: Das sind die aktuell meistgespielten Games auf dem Valve-Handheld

Valve gibt richtig Gas mit dem Steam Deck. Bis zum Ende des Jahres will man alle bisherigen Reservierungen abarbeiten und in Kürze auch in asiatischen Ländern an den Start gehen.

Viele warten noch auf ihr Steam Deck. Das Steam Deck wird von denen die es haben natürlich auch fleißig bespielt. Valve hat jetzt erneut kommuniziert, welche Spiele dabei am meisten gespielt werden. Interessant!

Zuletzt gab Valve dazu Anfang Juni Einblicke. Und im Gegensatz zu damals hat sich auch einiges geändert. Die Liste basiert laut Valve auf den täglich durchschnittlichen NutzerInnen in den Spielen und ist danach sortiert.

MultiVersus

Vampire Survivors

Stray

Elden Ring

No Man’s Sky

Hades

Stardew Valley

Grand Theft Auto V

Aperture Desk Job

Monster Hunter Rise



An die Spitze schiebt sich demnach MultiVersus, außerdem kann Vampire Survivors ordentlich Plätze gutmachen. Stray ist natürlich als Indie-Hit der Stunde neu eingestiegen. Elden Ring fesselt immer noch sehr viele SpielerInnen.

Die Welten von No Man’s Sky, Hades und Stardew Valley können offensichtlich besonders viele SpielerInnen langfristig binden. Alle Spiele sind bereits seit geraumer Zeit erhältlich und werden auf dem Steam Deck weiterhin fleißig bespielt.

Die Liste ist also letztlich eine Mischung als aktuellen Hits, Mehrspieler-Titeln und Spielen mit großer Langzeitmotivation. Letztere haben auf Handhelds vermutlich auch noch bessere Chancen, oft gespielt zu werden.

Bildmaterial: Stray, Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio