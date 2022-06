Steam Deck: Die meistgespielten Games auf dem Handheld werden euch überraschen

Seit einigen Monaten ist das Steam Deck jetzt erhältlich. Valve arbeitet immer noch die Vorbestellungen vom Sommer ab, aber viele Handheld-Fans halten das Gerät auch schon in ihren Händen.

Welches sind wohl die meistgespielten Games auf dem Steam Deck? Sind es frische Indies wie Tunic? Oder sind es PlayStation-Spiele wie God of War und Horizon Zero Dawn? Die Liste der zehn meistgespielten Titel des letzten Monats wird euch vielleicht überraschen.

Elden Ring ist dabei, na klar. Aber ansonsten handelt es sich größtenteils um alte Spiele. Valve hat die Liste dieser Spiele in einem kleinen Update zum Steam Deck geteilt und das ist sie:

Aperture Desk Job

The Binding of Isaac: Rebirth

Elden Ring

Hades

No Man’s Sky

Rogue Legacy 2

Slay the Spire

Stardew Valley

Vampire Survivors

The Witcher 3: Wild Hunt

Neben Elden Ring findet sich hier auch Aperture Desk Job, das kostenlose „Demo-Spiel“ zum Steam Deck. Stardew Valley mag vielleicht weniger überraschen. Auch ein Spiel wie Hades, das auf Handhelds gut funktioniert, nimmt man sicher gerne mit. Dass das viele Jahre alte The Witcher 3 noch mit dabei ist, hattet ihr aber sicher weniger auf der Liste.

Es sind Spiele mit Wiederspielwert oder Spiele, die man besonders lange Spiel. Unter diesem Aspekt ist der Auftritt von Spielen wie The Binding of Isaac, No Man’s Sky, Stardew Valley und auch The Witcher 3 dann doch nicht mehr so überraschend.

Was sind eure bisher meistgespielten Titel auf dem Deck?

Bildmaterial: Steam Deck