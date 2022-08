Shin-chan: Meine Sommerferien mit dem Professor erscheint schon im August hierzulande

Wie Publisher Neos und Entwickler Millennium Kitchen bekannt geben, wird Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey am 11. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs im Westen erscheinen. Richtig, das ist schon sehr bald.

Die digitale Veröffentlichung soll mit 39,99 Euro zu Buche schlagen und wird neben englischen und anderen auch deutsche Texte bieten. In Japan gab es eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch, auch die PS4-Version soll dort noch physisch nachgeliefert werden.

Hierzulande findet ihr das Spiel mit dem deutschen Namen Shin-chan: Meine Sommerferien mit dem Professor ~Die endlose Sieben-Tage-Reise~. Im Nintendo eShop gibt es zum Launch noch 10 % Rabatt.

In Verbindung mit Harrys Dienstreise nach Kyushu verbringt Familie Nohara eine Woche im Haus der alten Freundin von Mitsy, welche in Pampa in der Präfektur Kumamoto lebt. Auf dem Weg nach Pampa erhielt Shinnosuke von einem sonderbaren Mann am Bahnhof Kumamoto eine etwas seltsame, selbst erfundene Kamera – mit der Bedingung, dass er sie ausprobiert und überwacht. Mit der Kamera genießt Shinnosuke seine Sommerferien und besucht wunderschöne Wälder und Felder. Er fängt Insekten und geht den Leuten in der Stadt zu Hand. Natürlich findet er auch Freunde. Doch die sehen irgendwie genauso aus, wie die aus dem Kindergarten … Während er eines Nachts draußen die kühle Abendluft genießt, beobachtet Shinnosuke im Schein des Vollmonds eine riesige Kreatur. Neben ihr steht ein laut lachender Mann… Es ist der etwas sonderbare Mann, der ihm am Bahnhof die Kamera gegeben hatte. Sein Name ist „Professor Perfidus“. Seit diesem Zusammentreffen begannen sich die seltsamen Ereignisse zu überschlagen… Ein älterer Trailer: Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

via Gematsu, Bildmaterial: Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey, Neos Corporation, Millennium Kitchen