Sie kommen wieder: Pokémon-Karten im Happy Meal bei McDonald’s demnächst erhältlich

Erinnert ihr euch an das Frühjahr 2021? Wenn zwei eurer Leidenschaften Pokémon und McDonald’s sind, dann wahrscheinlich schon. Damals gab es zur Feier von 25 Jahren Pokémon die Sammelkarten im Happy Meal und es gab einen wahren Ansturm auf die Filialen, besonders in den USA.

Spielzeug in der Juniortüte, entschuldigt bitte: im Happy Meal, ist der Game-Changer. Das kann man wohl so sagen. Vielleicht nicht unbedingt für die Kids, die normalerweise das Happy Meal kaufen. Aber für den ein oder anderen von uns Mittzwanzigern. Entschuldigt bitte: Mittdreißigern.

Und so pilgerten Pokémon-Fans, die das letzte Mal zu Juniortüten-Zeiten bei McDonald’s waren, wieder zum Schnellimbiss. Ein Newsletter von McDonald’s Deutschland bestätigt nun die Rückkehr der Pokémon-Aktion, wie Bisafans berichtet. In ausgewählten Ländern gibt es schon wieder Sammelkarten im Happy Meal, in Deutschland soll die Aktion „demnächst“ anlaufen.

15 verschiedene Karten soll es geben, darunter Pikachu, Bauz, Cottini, Victini oder Lapras. In jedem Happy Meal gibt es eine Packung aus vier Karten. Wird es euch wieder in die Filialen ziehen? Wenn der konkrete Starttermin für Deutschland feststeht, werden wir diesen Beitrag aktualisieren.

Geht nicht zu zeitig – derzeit gibt es noch Minions.

Bildmaterial: McDonald’s