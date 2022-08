Elden Ring: Mysteriöser Steam-Beitrag lässt Fans über DLC-Ankündigung spekulieren

In dieser Woche veröffentlichte FromSoftware auf der offiziellen Steam-Seite zu Elden Ring einen mysteriösen Beitrag. „Who did the Crucible Knights serve?“, fragt die Überschrift. Der Inhalt des Beitrags ist kurz und kyptisch.

Die meisten dieser mächtigen Krieger dienten nur einem Meister. Denkt nicht an den Ausreißer, der zum Volcano Manor gegangen ist. Seine Ausnahme beweist die Regel. Und du, hast du diesen kräftigen Ritter besiegt?

Der Crucible Knight ist ein Boss, der in verschiedenen Varianten im Spiel auftaucht. Aus der Lore weiß man, dass der Ritter Kräfte des Großen Baumes besaß, bevor dieser mit dem Erdenbaum verschmolzen ist.

Einige Fans (und Medien) fragen sich, ob dieser mysteriöse Beitrag vielleicht mit einem DLC zu Elden Ring zu tun haben könnte, der von den Rittern handeln. Es ist der erste Beitrag auf der Steam-Seite seit zwei Monaten, veröffentlicht allerdings als „Ankündigung“.

Sowohl das Teaser-Bild des Beitrags als auch große Teile des Inhalts hat FromSoftware allerdings schon mal in einem Tweet vom 5. Juli 2022 verwendet. Nur die Frage nach dem Besiegen des Ritters ist neu.

Es wird allerdings noch wilder: Bei Facebook veröffentlichte Bandai Namco Entertainment den gleichen Beitrag schon am 30. Juni 2022. Bandai Namco South Asia nutzte den Beitrag vor etwa einem Monat.

Was soll das also? Ausgerechnet auf dem Elden-Ring-Reddit ist man ob der Beiträge am wenigsten aufgeregt. Dort wird der neuerliche Steam-Beitrag als das gewertet, was er wahrscheinlich ist. FromSoftware und Bandai Namco wollen zumindest ein Mindestmaß an Kommunikation und Sichtbarkeit aufrechterhalten, bis es wirklich Neuigkeiten gibt.

Es darf als unwahrscheinlich erachtet werden, dass der neue Steam-Beitrag in irgendeiner Form ein direkter Teaser auf eine kommende DLC-Ankündigung sein soll. Wenngleich ein kommendes DLC natürlich nicht unwahrscheinlich ist. Auch ist es möglich, dass der Crucible Knight dort nochmal eine Rolle spielt.

Aber ein immer gleicher Social-Media-Beitrag über mehrere Monate hinweg als Teaser – eher nicht. Mit Elden Ring wird es sicher in irgendeiner Form weitergehen. Das hatte Präsident und CEO von Publisher Bandai Namco, Yasuo Miyakawa, schon vor langer Zeit deutlich gemacht.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware