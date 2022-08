Pokémon-Weltmeisterschaften 2022: Streaming-Plan und digitale Belohnungen vorgestellt

Am nächsten Wochenende beginnen die Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 und auch wenn ihr nicht nach London reisen könnt, so könnt ihr ganz nah dabei sein. The Pokémon Company veröffentlichte einen umfangreichen Streaming-Plan.

Am Donnerstagmorgen geht es mit einem Livestream der Eröffnungszeremonie von der Hauptbühne los, gefolgt von wechselnden, von Experten kommentierten Matches während des gesamten Wochenendes und den Endspielen sowie der Abschlusszeremonie am Sonntag.

In London eröffnet auch ein Pop-Up-Store, von dem Daheimgebliebene natürlich nichts haben. Deshalb gibt es auch für die ZuschauerInnen zu Hause eine kleine Überraschung. Während der Livestreams wird ein Victini für Pokémon Schwert und Schild verteilt.

Darüber hinaus gibt es Code für T-Shirts zu Pokémon Unite und Pokémon GO sowie die Pokémon-Sammelkartenspiel-Karte Schneegipfelpfad (SWSH10 Nr. 213) im Pokémon-Sammelkartenspiel-Online und in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live.

Die Kanäle des Wochenendes sind:

Streaming-Programm, Donnerstag, 18. August:

Eröffnungszeremonie auf allen Kanälen um 10:00 Uhr

Hauptbühnenkanal:

10:00 Uhr: Eröffnungszeremonie

10:30 Uhr: Vorschau

Pokémon-Videospiel-Kanal:

10:00–21:00 Uhr: Schweizer Runden, Videospiele

Pokémon-Sammelkartenspiel-Kanal:

10:00–22:00 Uhr: Schweizer Runden, Sammelkartenspiel

Pokémon Tekken DX-Kanal:

10:00–18:00 Uhr: Qualifikationshoffnungsrunde, Pokémon Tekken DX

Pokémon GO-Kanal:

10:00–18:00 Uhr: Qualifikationshoffnungsrunde, Pokémon GO

Streaming-Programm, Freitag, 19. August:

Pokémon-Videospiel-Kanal:

10:00–19:00 Uhr: Schweizer Runden, Videospiele

Pokémon-Sammelkartenspiel-Kanal:

10:00–22:15 Uhr: Schweizer Runden, Sammelkartenspiel

Pokémon Tekken DX-Kanal:

10:00–19:00 Uhr: Doppelausscheidungshauptgruppe, Pokémon Tekken DX

Finalspiele: 15:30–18:00 Uhr

Pokémon GO-Kanal:

10:00–16:00 Uhr: Doppelausscheidungshauptgruppe, Pokémon GO

Pokémon UNITE-Kanal:

10:00–19:00 Uhr: Gruppenphase

Samstag, 20. August:

Pokémon-Videospiel-Kanal:

10:00–16:00 Uhr: Top-Cut-Einzelausscheidungsrunden, Videospiele

Pokémon-Sammelkartenspiel-Kanal:

10:00–20:00 Uhr: Top-Cut-Einzelausscheidungsrunden, Sammelkartenspiel

Pokémon GO-Kanal:

10:00–17:00 Uhr: Abschluss der Hauptgruppe

Finalspiele: 15:00–17:00 Uhr mit anschließender Trophäenübergabe

Pokémon UNITE-Kanal:

10:00–20:15 Uhr: Doppelausscheidungsgruppe

Finalspiele: 18:00–20:45 Uhr mit anschließender Trophäenübergabe

Sonntag, 21. August:

Hauptbühnenkanal:

9:00 Uhr: Sammelkartenspielfinale: Junioren Sammelkartenspielfinale: Senioren Sammelkartenspielfinale: Meisterklasse

12:30 Uhr: Videospielfinale: Junioren Videospielfinale: Senioren Videospielfinale: Meisterklasse

16:00 Uhr: Abschlusszeremonie



