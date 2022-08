Alice’s Warped Wonderland: REcollection erscheint für Switch und für PCs

Die Horror-Visual Novel Alice’s Warped Wonderland: REcollection wird laut Entwickler Nightmare STUDIO für Nintendo Switch und PCs erscheinen. Während es bereits für die Nintendo-Switch-Version ein konkretes Datum gibt, wurde für die PC-Version noch kein Termin genannt.

Demnach soll die Version für Nintendo Switch am 25. August digital im Nintendo eShop erscheinen. Die Visual Novel unterstützt Bildschirmtexte in den Sprachen Englisch, Japanisch und traditionelles Chinesisch.

Alice’s Warped Wonderland: REcollection ist eine neuere Fassung von Alice’s Warped Wonderland. Diese Version der Visual Novel wurde in Japan für Smartphones veröffentlicht. Zu den überarbeiteten Elementen gehören eine Unterstützung von Widescreen und Touchscreen (Nintendo Switch), eine Möglichkeit, Texte zu überspringen und eine Galerie.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Alice’s Warped Wonderland: REcollection, Nightmare STUDIO