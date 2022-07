25 Jahre Pokémon im Kino: Neue Verteilaktion für Pokémon Schwert und Schild in Japan

Anlässlich des 25. Geburtstags der Pokémon-Filme wird The Pokémon Company im August in Japan mehrere alte Filme erneut in Kinos aufführen. Und das wiederum nimmt man zum Anlass, um neue Pokémon für Pokémon Schwert und Pokémon Schild zu verteilen.

Die Verteilaktion findet bislang nur in Japan statt und man muss die Kino-Vorführungen besuchen, um die Codes zu erhalten. Falls ihr also gedacht habt, ihr könntet irgendwie an die Codes kommen, dann vergesst das lieber.

Die erste Kino-Aufführung eines Pokémon-Films fand in Japan am 18. Juli 1998 statt. Da hatte bei uns der Pokémon-Hype noch nicht einmal begonnen. Pokémon Rote und Blaue Edition sind erst 1999 in Europa für Game Boy erschienen.

Bei den Neuaufführungen der Filme zum 25. Geburtstag der Kino-Reihe werden in Japan nun Latias, Jirachi, Dialga, Palkia und World Cap Pikachu verteilt. Da es kein vergleichbares Event in Europa gibt, ist es derzeit unwahrscheinlich, dass die Verteilung irgendwie auch zu uns kommt.

Der vorläufig letzte Pokémon-Film Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels ging 2021 bei uns bei Netflix an den Start. Dazu gab es eine Verteilaktion von Zarude. Die Geschichte des Films beginnt im Okoya-Wald, einem Naturschutzgebiet, in dem Pokémon in völliger Freiheit leben. Eigentlich darf es kein Mensch betreten. Doch offensichtlich lebt sogar ein Mensch dort…

