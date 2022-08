Neuer Trailer zu Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom feiert Japan-Termin

Für Doraemon bleibt es nicht bei nur einem Auftritt im Universum von Story of Seasons. Bandai Namco und Marvelous kündigten beim Nintendo Direct Mini im Juni überraschend Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom für Nintendo Switch an.

Die Veröffentlichung erfolgt jedoch auch für PS5 und Steam. Mit der Präsentation bei Nintendo Direct Mini war sogleich die Veröffentlichung im Westen bestätigt – erfreulich. Heute gibt es aber erstmal nur einen Japan-Termin.

Am 2. November erscheint Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom und Marvelous sowie Publisher Bandai Namco feiern diese Ankündigung mit einem neuen Trailer. Nicht ausgeschlossen, dass der 2. November auch noch der Termin für den Westen wird. Das Spiel soll noch 2022 erscheinen.