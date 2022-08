Nintendo präsentiert die aktuelle Top 10 der meistverkauften Nintendo-Spiele für Switch

Mit dem 30. Juni 2022 hat Nintendo wieder einmal ein Geschäftsquartal hinter sich gebracht und wie immer gibt es dabei auch den Blick auf die meistverkauften First-Party-Spiele für Nintendo Switch – und ein bisschen mehr.

Dabei erfahren wir beispielsweise, dass sich Mario Kart 8 Deluxe im zurückliegenden Quartal wieder einmal 1,48 Millionen Mal verkaufen konnte. Zahlen, von denen manches Spiel träumt – ein Leben lang. Mario Kart 8 Deluxe erzielt sie Jahre nach der Veröffentlichung in drei Monaten. Das Spiel führt natürlich auch weiterhin die Top 10 an.

Mario Kart 8 Deluxe – 46,82 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 39,38 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 28,82 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 27,14 Millionen Pokémon Schwert und Schild – 24,50 Millionen Super Mario Odyssey – 23,93 Millionen Super Mario Party – 18,06 Millionen Pokémon Sinnoh-Remakes – 14.79 Millionen Pokémon Let’s Go – 14,66 Millionen Ring Fit Adventure – 14,54 Millionen

Positionswechsel gibt es gegenüber dem letzten Quartal nicht. Pokémon Schwert und Schild kommt nicht an Zelda: Breath of the Wild vorbei. Die Sinnoh-Remakes und Let’s Go knabbern an jeweils 15 Millionen Einheiten.

So weit, so gut. Eher schon eine Überraschung: Pokémon-Legenden Arceus ist auch in diesem Quartal noch nicht Teil der Top 10. Wann wird es Ring Fit Adventure überholen?

Weil First-Party-Titel sich so gut verkaufen, dass selbst die populärsten Neuerscheinungen oft nicht gleich drin sind, hat Nintendo wie immer auch einige Zahlen darüber hinaus veröffentlicht:

Nintendo Switch Sports – 4,84 Millionen Kirby und das vergessene Land – 4,53 Millionen Mario Strikers: Battle League Football – 1,91 Millionen

Besonders die Kirby-Zahlen wissen zu beeindrucken. Laut Nintendo ist es das am schnellsten verkaufte Kirby der Seriengeschichte. Und vermutlich auch bald das am meisten verkaufte. Nur Kirby’s Dream Land liegt mit 5,13 Millionen noch vor Kirby und das vergessene Land.

