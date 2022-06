Resident Evil Village dürft ihr bald vollständig mit PlayStation VR2 spielen

Resident Evil nähert sich immer weiter der virtuellen Realität an. Nach verschiedenen VR-Funktionen der Serie wird Resident Evil Village bald in Gänze hautnah zu erleben sein. Bei State of Play kündigte Capcom eine PlayStation-VR2-Version des Spiels an.

Der komplette Story-Modus befindet sich für PSVR2 in Entwicklung:

Ethan Winters‘ furchterregende Geschichte wird durch die Nutzung des 4K-HDR-Displays des neuen Headsets, Eye-Tracking, 3D-Audio und andere fortschrittliche Funktionen noch intensiver. Die Reise durch Schloss Dimitrescu und das umliegende Dorf ist in VR immersiver als je zuvor und zieht die SpielerInnen in eine hyperrealistische Welt, die sich praktisch greifbar anfühlt.

Das Spiel wird die „PlayStation VR2 Sense“-Technologie unterstützen und soll neue Möglichkeiten zur Interaktion mit der Welt von Resident Evil Village bieten. Mit diesen neuen PSVR2-Controllern können die SpielerInnen intuitive Aktionen ausführen, beispielsweise ihre Arme heben, um sich vor feindlichen Angriffen zu schützen.

Resident Evil Village hat sich weltweit mehr als 5 Millionen Mal verkauft.

Der neue Trailer:

