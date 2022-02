Sony gewährt ersten Blick auf PlayStation VR2, das einige Neuerungen bietet

Sony hat heute einen ersten Blick auf PlayStation VR2 gewährt. Wir lernen das Design kennen und einige Fakten rund um das neue Gerät, zu dem es bisher weder einen Preis noch einen Termin gibt.

Den neuen VR-Controller hatte man schon im März 2021 präsentiert. Das Headset hält sich wie der Controller an ein kugelförmiges Design. Das soll die 360-Grad-Ansicht repräsentieren, die SpielerInnen im virtuellen Raum genießen.

Das Headset legt viel Wert auf Ergonomie – das ist natürlich auch wichtig, immerhin trägt man es auf dem Kopf. Der Kopfbügel ist anpassbar, ebenso das Visier. Der Stereokopfhörer-Anschluss ist in unveränderter Position. Es gibt ein Objektivstellrad, das zusätzliche Anpassungen ermöglicht.

Das Headset ist schlanker und ein wenig leichter, auch trotz neuer Funktionen wie dem integrierten Motor für Headset-Feedback. Neu ist ein Lüftungsdesign, damit die Linse nicht beschlägt.

Das Gerät soll der virtuellen Realität „einen großen Sprung nach vorn“ bieten. „Einige Spieleentwickler haben bereits PS-VR2-Entwicklungskits erhalten und wir freuen uns auf das, was sie sich einfallen lassen werden, um mitreißende Spielerlebnisse in der virtuellen Realität zu bieten“, so Hideaki Nishino, Senior Vice President und Platform Planning & Management im PlayStation Blog.

