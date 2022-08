Labyrinth of Zangetsu: Der Dungeon-Crawler von Acquire erscheint 2023 im Westen

PQube Games hat mit den Händler-Listings wirklich wenig Glück. Auch die Veröffentlichung von Labyrinth of Zangetsu pfeifen die Spatzen wieder von den Dächern. Gematsu hat die Listings bei Stores wie VGP und PNP Games entdeckt. Demnach soll das Spiel im ersten Quartal 2023 im Westen erscheinen. Und es gibt Handelsversionen für PS4 und Nintendo Switch.

Vorab waren bereits Alterseinstufungen westlicher Behörden zu Labyrinth of Zangetsu aufgetaucht. Das Dungeon-RPG von Acquire wird im Westen also aller Wahrscheinlichkeit nach von Publisher PQube vertrieben. Acquire und Entwickler KaeruPanda haben kürzlich erst den ersten Trailer zu Labyrinth of Zangetsu veröffentlicht.

Der erste Eindruck verfestigt sich mit dem Trailer. Ein auffälliger, düsterer Grafikstil mit schwarzer Tusche und, na ja, ein Dungeon-Crawler eben. Das Gameplay soll eine Rückkehr zu den Wurzeln von Hack-and-Slash darstellen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Labyrinth of Zangetsu, Acquire, KaeruPanda