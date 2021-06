Silent Hill am Horizont: Konami und Bloober Team machen offiziell gemeinsame Sache

Jetzt ist es offiziell: Konami und das Bloober Team machen gemeinsame Sache. Wie das Studio – das zuletzt The Medium verantwortete – bekanntgab, habe man eine „strategische Kooperationsvereinbarung“ mit dem japanischen Publisher getroffen.

Aus dieser soll die gemeinsame Entwicklung ausgewählter Inhalte und der Austausch von Know-how hervorgehen. „Bloober Team“-Präsident Piotr Babieno äußerte sich wie folgt zu der Kooperation:

Es ist ein historischer Tag für mich und der Höhepunkt unserer mehrjährigen Arbeit. Die Tatsache, dass sich ein so renommiertes Unternehmen wie Konami für eine strategische Zusammenarbeit mit dem Bloober Team entschieden hat, bedeutet, dass wir auch zu den Weltmarktführern im Gaming-Bereich gehören und ein gleichberechtigter Partner für die führenden Player in diesem Markt sind.

Auch „Konami Digital Entertainment“-Präsident Hideki Hayakawa kommentierte die Entscheidung:

In der Vergangenheit boten wir einzigartige Unterhaltungsinhalte und Möglichkeiten, diese zu genießen. In der digitalen Unterhaltungsindustrie werden in Zukunft erhebliche Veränderungen im Geschäftsumfeld erwartet. Wir freuen uns darauf, die Eigenschaften und Stärken von Bloober Team mit unseren jeweiligen Stärken zu vereinen, um qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen.

Silent Hill: Bloober Team statt Blue Box Game Studios?

Überraschend gestaltet sich die Meldung nicht. In jüngerer Vergangenheit deutete sich bereits an, dass das Bloober Team womöglich an einem neuen „Silent Hill“-Titel arbeiten könnte. Ein Gerücht, welches das Team selbst befeuerte – wir berichteten. Die Bekanntgabe der strategischen Zusammenarbeit mit Konami macht ein solches Projekt nun natürlich umso wahrscheinlicher.

Gleichzeitig dürfte diese Meldung den „Blue Box“-VerschwörungstheoretikerInnen einen Dämpfer verpassen. Viele skeptische SpielerInnen vermuteten zuletzt hinter Hasan Kahraman und den Blue Box Game Studios ein neues „Silent Hill“-Projekt von Branchengröße Hideo Kojima. Diesbezüglich widmeten wir uns kürzlich der Frage, ob die Verschwörungstheorie zu weit geht. Die heutige Meldung dürfte zumindest dem „Silent Hill“-Anteil der Theorie vorerst den Wind aus den Segeln nehmen.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch über ein „Silent Hill“-Projekt von des Bloober Teams freuen?

Bildmaterial: Silent Hill, Konami