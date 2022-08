Gamescom 2022: Sega stellt proppevolles Line-up vor, angeführt von Sonic Frontiers

Sega hat das Line-upfür die Gamescom 2022 vorgestellt. Wenn ihr euch für japanische Videospiele interessiert, gibt es in diesem Jahr in Köln nicht so arg viele Anlaufstellen. Bandai Namco ist eine davon, Konami eine weitere, Sega eine andere.

Sega wird in Halle 9 am Stand A18 natürlich Sonic Frontiers vorstellen und dabei der Öffentlichkeit erstmals die Möglichkeit geben, selbst Hand anzulegen. Im Falle von Sonic Frontiers ist das ja ganz besonders wichtig. Unerlässlich, um es zu kapieren.

In der Demo könnt ihr Starfall Island erkunden. Die Demo ist nicht nur direkt bei Sega, sondern auch am TikTok-Booth in Halle 7 spielbar, wo Takashi Iizuka am Freitag einen Gastauftritt für ein Meet and Greet mit Fans hat.

Schon bei der Opening Night Live mit Geoff Keighley am Dienstag werden auch Daheimgebliebene mit neuen Impressionen versorgt. Sega möchte dann einen neuen Trailer zu Sonic Frontiers veröffentlichen. In Köln erwartet euch darüber hinaus:

Two Point Campus

Endless Dungeon

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

Soul Hackers 2

Hyenas

Company of Heroes 3

Total War: Warhammer III

Humankind

Persona 4 Arena Ultimax

Persona 4 Arena Ultimax steht stellvertretend für die Persona-Serie zum Anspielen bereit. Persona feiert derzeit seinen 25. Geburtstag und deshalb wird es auch allerhand Merchandise aus dem Atlus Store in Köln geben.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega