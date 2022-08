Gamescom 2022: Konami stellt Line-up für den Yu-Gi-Oh!-Stand vor

Konami hat Details dazu bekannt gegeben, was Yu-Gi-Oh!-Fans auf der Gamescom 2022 erwarten können. Ein Line-up, wenn man so will, aber es fällt eben recht mager aus und es gibt „nur“ Yu-Gi-Oh!-Spiele.

Am speziell für Yu-Gi-Oh! eingerichteten Stand in Halle 5.2, C20 können Fans die aktuellen Veröffentlichungen des bekannten Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels finden. Fans können dort auch Duelle austragen, ihre Decks erweitern und eine Foto-Box nutzen.

Neueinsteiger können eine kleine Einführungsrunde vom Team vor Ort erhalten. Darüber hinaus sind am Yu-Gi-Oh!-Stand zu finden:

Yu-Gi-Oh! Duel Links Tower

KC GT 2022 Livestream

gamescom Livestream

Yu-Gi-Oh! Turniere

Sonderangebot: Zwei-Spieler-Spielmatte

Das kürzlich angekündigte Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! für Nintendo Switch wird noch keine Rolle in Köln spielen. Die Veröffentlichung in Japan soll noch in diesem Winter erfolgen. Bildmaterial oder weitere Details gibt es bislang nicht.

