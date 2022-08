The Pokémon Company kündigt Pokémon: Die Arceus-Chroniken an

The Pokémon Company hat Pokémon: Die Arceus-Chroniken angekündigt. Das neue Pokémon-Zeichentrick-Special feiert bei den Pokémon-Weltmeisterschaften Premiere und soll am 23. September bei Netflix für alle an den Start gehen.

Inspiriert ist Die Arceus-Chroniken natürlich von Namensgeber Pokémon-Legenden: Arceus. Ash, Pikachu und ihre Freunde gehen auf ein aufregendes Abenteuer in die Sinnoh-Region. Das erste Mal gezeigt wird Die Arceus-Chroniken am 19. August 2022 um ca. 18 Uhr bei einem Screening-Event bei den Pokémon-Weltmeisterschaften in London.

Die Story-Synopsis:

Bei einem Besuch in der Sinnoh-Region steht für Ash, Pikachu und ihre Freunde einiges auf dem Spiel, als sie sich zusammen mit mächtigen Pokémon einer drohenden Gefahr stellen müssen! Als Ash, Goh und Lucia eine geheimnisvolle Botschaft von dem Mysteriösen Pokémon Arceus erhalten und danach Rocko wieder treffen, begeben sie sich alle zusammen zum Kraterberg, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dort begegnen sie einem tobenden Heatran und den Commandern von Team Galaktik, die entschlossen sind, ihren vermissten Anführer zu finden, indem sie ein Portal zwischen den Dimensionen öffnen. Mit einem Trio Legendärer Pokémon und dem Champ der Sinnoh-Region, Cynthia, an ihrer Seite, haben unsere Helden tatkräftige Unterstützung, die sie allerdings auch benötigen, um Sinnoh vor der Zerstörung zu retten!

Der Trailer zu Pokémon: Die Arceus-Chroniken:

Bildmaterial: Pokémon: Die Arceus-Chroniken, The Pokémon Company