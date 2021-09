Asatsugutori von Nippon Ichi Software nimmt euch in eine mörderische Zeitschleife mit

Nippon Ichi Software hat zum Zeitschleifen-Ermittlungsspiel Asatsugutori einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser stellt den Gameplay-Loop – im wahrsten Sinne des Wortes – vor.

Ermittlungen in der Vergangenheit



In Asatsugutori leben acht Mädchen in einem unbekannten Gebäude. Als sie erwachen, sind sie an eine Infusion angeschlossen. Eine Ankündigung ist zu hören, dass nur eines der Mädchen das Gebäude lebend verlassen könne.

Als dann ein erster Todesfall eintritt, landet eines der Mädchen, Hibari, wieder in der Vergangenheit und kann die Zeitschleife beliebig oft neu starten. Kann somit nun jeder Tod verhindert werden?

Gameplay

Die Ermittlungen in der Vergangenheit beginnen dabei vor dem Zwischenfall und laufen in Echtzeit ab. Die gewonnenen Informationen können dann verwendet werden, um es bei einem weiteren Zeitsprung besser zu machen. Aber die Opfer zu warnen ist nicht so einfach, da sie nicht wissen, dass sie gleich sterben werden.

Auf einer isometrischen Karte stellt Hibari Ermittlungen an, sammelt Gegenstände und führt Gespräche. Hat sie dann alle benötigten Informationen gesammelt, gilt es natürlich, den Zwischenfall zu verhindern.

Asatsugutori soll für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan am 25. November erscheinen.

Bildmaterial: Asatsugutori, Nippon Ichi Software