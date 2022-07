Final Fantasy VII Remake: Diese Minispiel-Idee hat leider es nicht ins Spiel geschafft

In Final Fantasy VII Remake Revisited besprechen die Entwickler Design-Entscheidungen und Prozesse der Entwicklung im Detail, wobei jeweils ein Experte seines Gebietes zu Wort kommt.

Gefragt wurde dabei auch, wie das Darts-Minispiel zustande gekommen ist und ob die Macher möglicherweise ein anderes Minispiel hätten streichen müssen. „Das Darts-Match war mehr als nur ein Minigame, es spielt auch eine Rolle in der Story“, erläutert Naoki Hamaguchi, Co-Director und verantwortlich für das Game Design und Programming.

„In den Ereignissen vor und nach dem Darts-Match mussten wir erreichen, dass Cloud aus dem Plan zur Sprengung von Reaktor 5 herausgenommen wird, und wir mussten ein Gefühl seiner Isolation von Avalanche schaffen“, so Hamaguchi.

„Wir wollten, dass die SpielerInnen das aus erster Hand erleben, mit einem spielbaren Abschnitt, in dem Cloud weg ist und eine einsame Zeit verbringt, während die anderen Avalanche-Mitglieder zusammen in ihrem Strategieraum sind“, erklärt Hamaguchi weiter.

Interessanter ist aber die Antwort auf die Frage nach einem gestrichenen Minispiel. Tatsächlich gab es nämlich noch eine Idee, die es nicht ins Spiel geschafft hat. Auch deshalb, weil der Raum, in dem das Minispiel zugänglich gewesen wäre, ebenfalls nicht im Spiel ist.

„Wir hatten überlegt, den unterirdischen Unterschlupf mit einem Boxsack auszustatten, an dem Tifa hätte trainieren können“, erzählt Hamaguchi. Eben dieser Unterschlupf ist aber in Final Fantasy VII Remake nicht zugänglich und damit hat sich dann auch das Minispiel erledigt. Warum wir im Remake den Raum nicht betreten, erfahrt ihr hier.

Im Original trifft Cloud im Keller unter dem Siebten Himmel auf die Avalanche-Gruppe und erfährt dort unter anderem, dass Jessie darüber grübelt, wieso die Explosion bei Mako-Reaktor 1 so groß gewesen ist. Außerdem bearbeitet im Original Barret einen Boxsack. Im Remake hätten wir ihn möglicherweise mit Tifa bearbeitet.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 4 erhältlich. Darüber hinaus gibt es Final Fantasy VII Remake Intergrade, ergänzt um die Yuffie-Episode, für PlayStation 5 und PCs. Final Fantasy VII Rebirth soll die Geschichte im kommenden Jahr fortsetzen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO