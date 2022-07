Nintendo nimmt My-Nintendo-Store „einige Wochen“ vom Netz und Fans spekulieren

Nintendo hat den hauseigenen Online-Store von My Nintendo in den Wartungsmodus versetzt. Der Store kann derzeit nicht genutzt werden, kürzlich aufgegebene Bestellungen werden jedoch im zugesicherten Zeitraum zugestellt.

Eigentlich hat Nintendo für „Ende Juli“ die Vorbestellerphase für die Special Edition zu Xenoblade Chronicles 3 ausgelobt. In Amerika verlief diese zweimal katastrophal. Fans spekulieren, dass sich Nintendo jetzt auf den europäischen Verkauf vorbereitet.

Möglich ist aber auch, dass Nintendo den Store komplett überarbeitet. In Amerika werden längst auch Nintendo-Spiele bei My Nintendo verkauft, auch in Großbritannien ist das inzwischen der Fall. Der Direktverkauf von Spielen hat für Publisher natürlich zahlreiche Vorteile.

Hierzulande wurden bisher nur Merchandise und Zubehör über den Store verkauft. Xenoblade Chronicles 3 wird das erste Videospiel sein und es ist schon jetzt sicher, dass das nicht reibungslos verläuft. Der Store kann da aber nichts dafür: Die Special Edition ist schlicht im Verzug. Fans sollen das Spiel pünktlich erhalten, die Inhalte der Edition aber erst im Herbst.

Was es auch ist, wir werden es erfahren.

Bildmaterial: Nintendo