Final Fantasy VII Remake: Macher erklären, wieso man einen komplett neuen Charakter einbaute

In Final Fantasy VII Remake Revisited widmen sich die Macher jetzt dem vierten Kapitel. In diesem Kapitel erleben wir nahezu ausschließlich neue Dinge, die wir aus dem Original überhaupt nicht kennen. Wir erleben die Nacht vor dem Aufbruch zu Reaktor 5 und lernen die Charaktere viel besser kennen. Außerdem wird Locche eingeführt, ein komplett neuer Charakter. Ein spannendes Kapitel.

Zunächst erklärt Co-Director Motomu Toriyama, verantwortlich für das Szenario-Design, wie es dazu kam. „Beim Herausarbeiten der Story in Midgar legten wir besonderes Augenmerk darauf, der Beziehung zwischen Cloud und Avalanche mehr Tiefe zu geben“, so Toriyama.

Mehr Einblicke in die Beziehungen

„Indem wir Cloud mit Jessie und den anderen in der Nacht vor ihrem Aufbruch zu Reaktor 5 zusammenarbeiten ließen, konnten wir ihre privaten Beziehungen aufzeigen – wie sie näher aneinander rücken und sich ihre Freundschaft vertieft. Und das machte es noch besser möglich, mit ihnen mitzufühlen. Die Reaktor-5-Bombenmission folgt direkt auf Reaktor 1, wir hatten also nur die Nacht vor der Mission, um private Episoden einzufügen“, sagt Toriyama.

Auch von etwas anderem erfuhren die meisten erst mit dem Remake, aber offensichtlich war es schon ein Teil des Originalskripts: „Wir setzten uns auch das Ziel, mehr von der Beziehung zwischen Barrets Avalanche-Ableger und der Hauptorganisation zu zeigen, die im originalen Spiel nicht wirklich dargestellt wurde.“

Locche gehörte nicht zum Originalskript

Der neue Charakter Locche hingegen war nicht Teil des ursprünglichen Skripts des Originals, er ist eine komplett neue Erfindung der Entwickler. „Neben Avalanche ist Locche eines der großen Features von Kapitel 4, aber er war von vornherein gar nicht in Herrn Nojimas Skript enthalten“, erklärt Co-Director Naoki Hamaguchi.

„Ursprünglich sollte er einfach ein SOLDAT-Agent sein, der ein geübter Motorradfahrer ist, damit wir ihn zum Boss des G-Bike-Abschnitts machen könnten. Aber wir dachten, dass es den SpielerInnen Spaß brächte und es nur recht und billig wäre, wenn der G-Bike-Boss auch als Boss des Kampfes in Lagerhalle 7-6 auftauchen würde. Danach gaben ihm Herr Toriyama und Herr Nojima eine eigene Persönlichkeit und machten ihn zum Teil der Story“, so Hamaguchi.

Toriyama fährt fort und liefert noch mehr Hintergründe zu Locche: „Er ist ein exzentrischer Klasse-3-SOLDAT, der sein Motorrad und seine Kumpel, mit denen er Rennen fährt, leidenschaftlich liebt. Er ist im Grunde ein Tempofreak. Locche ist auch deswegen ein spezieller Fall, weil er der erste Shinra-Motorradsoldat war, der in die Ränge von SOLDAT aufgestiegen ist“, erläutert Toriyama.

Und weiter: „Er wäre fähig genug für die Klasse 1, lässt sich aber nicht von den Motorrad-Operationen abbringen, weshalb er noch nicht mal eine Empfehlung für die 2. Klasse ausgesprochen bekommen hat. Für Locche scheint das aber kein Problem zu sein. Das ist im Endeffekt der Hintergrund, den wir uns für diesen Charakter ausgedacht haben.“

Im weiteren Verlauf von Final Fantasy VII Remake Revisited – Chapter 4 geht es um Katzen, die Soundeffekte der Motorräder und Jessies Theme. Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 4 erhältlich. Final Fantasy VII Remake Intergrade außerdem für PlayStation 5 und PCs. Final Fantasy VII Rebirth soll im kommenden Jahr die Geschichte fortsetzen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO