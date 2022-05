Xenoblade Chronicles 3: Inhalte der Collector’s Edition erscheinen erst später

Ungewöhnlich, aber genau so wird es kommen: Wer sich die Collector’s Edition zu Xenoblade Chronicles 3 vorbestellt, wird zwar das Spiel am 29. Juli 2022 in den Händen halten, nicht jedoch die eigentlichen Inhalte dieser Sonderedition.

Dazu informiert Nintendo inzwischen auf der Website, über die man euch zur Vorabregistrierung für den Kauf einer Collector’s Edition in Kenntnis setzt. Die Collector’s Edition wird es nämlich nur im My Nintendo Store geben. So heißt es:

Wenn du die Xenoblade Chronicles 3: Collector’s Edition reservierst, erhältst du die verpackte Xenoblade Chronicles 3 Spielesoftware beim Launch am 29. Juli. Die weiteren Inhalte der Collector’s Edition (Nintendo Switch SteelBook®, Softcover-Artbook und äußere Verpackung) werden zu einem späteren Zeitpunkt separat verschickt (voraussichtlicher Liefertermin: Herbst 2022). Alle Teile werden für dich kostenlos versendet.

Bis der Rest kommt, habt ihr Xenoblade Chronicles 3 also möglicherweise schon durchgespielt. Es wird spekuliert, dass die „Vorschiebung“ des Spiels Grund dafür ist. Die Produktion der Inhalte der Collector’s Edition ist jedenfalls ganz offensichtlich verzögert.

Xenoblade Chronicles 3 erscheint am 29. Juli 2022 für Nintendo Switch.

Diese Geschichte der gemeinsamen Zukunft von Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles 2 spielt in Aionios, wo zwei Nationen einander feindlich gegenüberstehen.

Keves ist ein Land, in dem die Maschinentechnologie entwickelt wurde. Die Armeen von Keves bestehen hauptsächlich aus Kampffahrzeugen. Soldaten steuern kleinere, bemannte Waffen. Agnus ist ein Land, das auf Äther spezialisiert ist – eine magische Technologie. Dementsprechend sind auch seine Streitkräfte ausgerichtet. Kleine, mobile und autonome Waffen mit Äther-Technologien.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft