Fuga: Melodies of Steel 2 schickt euch erneut in die Welt der anthropomorphen Katzen

Wenn es so etwas wie einen geheimen Geheimtipp gibt, ist das möglicherweise Fuga: Melodies of Steel. Fuga ist der neueste Eintrag der Reihe Little Tail Bronx und als Trilogie angelegt, das verriet CyberConnet2 CEO Hiroshi Matsuyama bereits im März.

Nun folgt die Ankündigung des nächsten Teils. CyberConnect2 hat Fuga: Melodies of Steel 2 angekündigt. Bisher gibt es weder eine Plattformangabe, noch einen Veröffentlichungstermin. Lediglich eine Teaser-Website ist bereits geschaltet.

Vielleicht erfahren wir am 28. Juli um 13 Uhr deutscher Zeit mehr. Dann will CyberConnect2 den ersten Geburtstag von Fuga mit einem Livestream feiern. Hiroshi Matsuyama und Fuga-Producer Tetsuya Murakami sind mit dabei.

Fuga: Melodies of Steel ist der neuste Eintrag der langjährigen Reihe Little Tail Bronx. Die Abenteuer spielen immer in der gleichen Welt. Einer Welt, die von anthropomorphen Katzen und Hunden bevölkert wird. Alle Spiele bieten aber eine andere Geschichte. Fünf Einträge kennt die Reihe, zu der unter anderem Tail Concerto und Solatorobo gehören.

Ein Trailer zum ersten Teil:

via Gematsu, Bildmaterial: Fuga: Melodies of Steel, CyberConnect2