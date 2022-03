Fuga: Melodies of Steel ist als Trilogie geplant und die nächste Ankündigung soll im Juli folgen

In seiner Kolumne in der Famitsu hat CyberConnet2 CEO Hiroshi Matsuyama die Ankündigung von Fuga: Melodies of Steel 2 für Juli 2022 in Aussicht gestellt. Dabei verriet er auch, dass Fuga als Trilogie geplant sei. Creative Director Yoann Gueritot bestätigte die Nachricht laut RPG Site auch bei Twitter.

Die Fortsetzung soll ein Jahr nach den Ereignissen des Erstlings spielen und „ziemlich schockierend“ sein. Aktuell widmet sich CyberConnect2 noch einer DLC-Serie zu Fuga: Melodies of Steel, das getrost als kleiner Geheimtipp angesehen werden kann.

Fuga: Melodies of Steel ist der neuste Eintrag der langjährigen Reihe Little Tail Bronx. Die Abenteuer spielen immer in der gleichen Welt. Einer Welt, die von anthropomorphen Katzen und Hunden bevölkert wird. Alle Spiele bieten aber eine andere Geschichte. Fünf Einträge kennt die Reihe, zu der unter anderem Tail Concerto und Solatorobo gehören.

In einer schicksalhaften Nacht wird ein friedliches Dorf in die Flammen des Krieges verwickelt. Eine Gruppe von Kindern ist entschlossen, ihre Familie aus den Klauen der Berman-Armee zu befreien.

Ihr bekommt es mit finsteren Mächten zu tun und das Setting ist inspiriert von Frankreich während des Zweiten Weltkriegs. An Bord eines riesigen Panzers namens Taranis machen sich die Kinder auf die Suche.

Ein älterer Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Fuga: Melodies of Steel, CyberConnect2