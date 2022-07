Touch Detective: Rina and the Funghi Case Files erscheint in Japan für Nintendo Switch

Der Publisher SUCCESS Corporation und Entwickler Beeworks haben die Touch-Detective-Sammlung Touch Detective: Rina and the Funghi Case Files (Osawari Tantaei Ozawa Rina: Rina to Nameko no Jikenbo) für Nintendo Switch angekündigt.

In Japan soll der Titel am 6. Oktober digital und als physische Handelsversion erscheinen. Laut den Angaben wird die Version nur die japanische Sprache unterstützen.

Die Sammlung enthält die folgenden Titel:

Touch Detective

Touch Detective 2 ½

Touch Detective Rising 3: Does Funghi Dream of Bananas?

“Funghi the Escaper” (zusätzlicher Inhalt der Smartphone-Version von Touch Detective, deren Service bereits beendet ist)

“Funghi the Interviewer” (zusätzlicher Inhalt der Smartphone-Version von Touch Detective, deren Service bereits beendet ist)

“Touch Detective Encyclopedia” (ein neuer Inhalt für diese Veröffentlichung, bestehend unter anderem aus digitalen Medien, wie erste Entwürfe, grobe Skizzen, Charakterbilder)

Der Ankündigungstrailer:

