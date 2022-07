Anonymous;Code: Neues Video stellt euch die Charaktere Cross und Wind vor

MAGES hat den zweiten Charaktertrailer zu Anonymous;Code veröffentlicht. In diesem Video werden euch die Figuren Cross Yumikawa (gesprochen von Tomokazu Sugita) und Wind Maki (gesprochen von Hiroyuki Tanaka) vorgestellt.

Cross Yumikawa: Er ist nicht nur ein Mitglied der Gruppe „Crow“, sondern auch Pollons bester Freund. Cross ist männlich, verlässlich und ein hilfsbereiter Mensch, der gut mit Pollon zurechtkommt, obwohl sich dieser leicht hinreißen lässt. Er selbst besitzt einen starken Drang für die Gerechtigkeit und nennt sich „Chivalrous Thief Hacker“.

Wind Maki: Er ist 16 Jahre alt und besucht die High School. Er bewundert Pollon und Cross, allerdings beruht dieses Gefühl nicht auf Gegenseitigkeit. Wind ist fröhlich, ein freundlicher Mensch und erkennt in anderen Personen schnell deren guten Eigenschaften. Derzeit führt er eine liebevolle Beziehung mit einer KI-Figur.

Anonymous;Code soll 2023 in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam erscheinen. Die Steelbook Launch Edition für Nintendo Switch* und PlayStation 4* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen. In Japan wird der Titel bereits am 28. Juli für PlayStation 4 und für Nintendo Switch veröffentlicht.

Der neue Trailer:

