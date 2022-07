Für den Ermittler von Welt: Ace-Attorney-Parfüm in verschiedenen Duftrichtungen

Auf neue Abenteuer der Ace-Attorney-Serie warten Fans selbiger schon eine ganze Weile. Da können gute Meldungen über Verkaufszahlen nicht schaden. Die gab es zuletzt zu The Great Ace Attorney Chronicles.

Doch seitdem herrscht wieder Funkstille. Der Ace-Attorney-Fan nimmt alles, was er kriegen kann. Wie wäre es also mit einem feinen Eau de Toilette? Capcom wird ein solches basierend auf der Spiele-Reihe in Japan veröffentlichen. Tatsächlich.

Die noblen Wässerchen sollen schon ab dem 22. Juli 2022 in den Capcom-Stores in Tokyo und Osaka erhältlich sein. Nur 10ml beinhalten die Fläschchen. Gute Gelegenheit, gleich mehrere davon zu kaufen. Denn natürlich gibt es verschiedene, basierend auf mehreren Charakteren.

Wie riecht wohl Ryunosuke Naruhodo? Nach Zitrus, Gardenie, Leder und Zimt, befindet man bei Capcom. Kazuma Asogi duftet unter anderem nach Lavendel und Schwarzer Pfeffer. Na, habt ihr es in der Nase? Herlock Sholmes legt einen blumigen Duft auf: Amber und Blattgrün, heißt es. Und Barok van Zieks schnuppert nach Sandelholz und Moschus.

Die Parfüms werden in zwei Sets verkauft, jedes davon kostet 4.620 Yen, das sind etwa 32 Euro. Geht eigentlich. Siliconera berichtet, dass die Düfte auch in den Online-Stores von Parco verfügbar waren, dort aber in Windeseile vergriffen. Parco verschickt weltweit, vielleicht wollt ihr die Produktseiten im Auge behalten.

Bildmaterial: The Great Ace Attorney Chronicles, Capcom