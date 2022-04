Kein Einspruch: The Great Ace Attorney Chronicles feiert Verkaufsmeilenstein

Auf neue Abenteuer der Ace-Attorney-Serie warten Fans selbiger schon eine ganze Weile. Da können gute Meldungen über Verkaufszahlen nicht schaden. Wie Capcom vermeldet, hat sich The Great Ace Attorney Chronicles jetzt weltweit über 500.000 Mal verkaufen können.

Das feierte man mit einem schönen Artwork bei Twitter. Die Sammlung ist seit Sommer 2021 für PCs, PS4 und Nintendo Switch erhältlich und enthält The Great Ace Attorney: Adventures sowie The Great Ace Attorney 2: Resolve. Hierzulande erschienen die Spiele nur digital, in den USA und Japan gab es englischsprachige, physische Veröffentlichungen*.

Das ist The Great Ace Attorney Chronicles

Die Sammlung enthält The Great Ace Attorney: Adventures sowie The Great Ace Attorney 2: Resolve und erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright. SpielerInnen übernehmen in The Great Ace Attorney Chronicles die Rolle eines Verteidigers, um Beweise aufzuspüren, vor Gericht zu streiten und eine gerechte Entscheidung zu erreichen.

In typischer Ace-Attorney-Manier werden SpielerInnen dabei ihre Fähigkeiten als Anwalt auf die Probe stellen müssen. Schließlich gilt es, die Klienten im Gerichtssaal zu verteidigen. Dabei stehen auch zwei neue Spielfunktionen zur Verfügung. Bei euren Untersuchungen könnt ihr euch mit Herlock Sholmes zusammentun und den „Tanz der Deduktion“ durchführen, um neue Hinweise zu finden oder Fehler zu entdecken.

Bildmaterial: The Great Ace Attorney Chronicles, Capcom